Законопроект о поправках в Конституцию РФ, внесённый президентом России Владимиром Путиным, гласит, что решения межгосударственных органов, противоречащие Основному закону, не подлежат исполнению Россией.
Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации, в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации, — говорится в документе, размещённом в электронной базе данных Госдумы РФ.
Как ранее сообщал NEWS.ru, законопроект о поправках к Конституции, вынесенный на рассмотрение в нижнюю палату парламента России, предполагает, что полномочия Конституционного суда РФ будут расширены.
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