https://static.news.ru/photo/98f6e778-3b98-11ea-86cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Законопроект о поправках в Конституцию РФ, внесённый президентом России Владимиром Путиным, гласит, что решения межгосударственных органов, противоречащие Основному закону, не подлежат исполнению Россией.

Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации, в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации, — говорится в документе, размещённом в электронной базе данных Госдумы РФ.

Как ранее сообщал NEWS.ru, законопроект о поправках к Конституции, вынесенный на рассмотрение в нижнюю палату парламента России, предполагает, что полномочия Конституционного суда РФ будут расширены.