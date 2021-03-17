В Думе хотят запретить отчуждение части территории РФ без референдума

https://static.news.ru/photo/2169c204-874e-11eb-9a73-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Законопроект, в соответствии с которым решать вопрос о возможности отчуждения части территории России в процессе делимитации или демаркации государственной границы можно будет только на общероссийском референдуме, внесён в Госдуму. Его авторами стали депутаты фракции КПРФ.

Если в соответствии с международным договором в процессе делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами планируется отчуждение части территории России, то принятие такого решения не допускается без учёта прямого волеизъявления граждан РФ, отмечается в документе. Коммунисты отметили, что раньше такие случаи уже были.

Так, в 2005 году был ратифицирован международный договор с КНР о российско-китайской государственной границе, в результате чего в процессе демаркации государственной границы Китаю перешло 337 кв. км территории, ранее принадлежащей Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке, размещённой на сайте Госдумы.

По законам РФ, в этом случае референдум не был нужен. Летом 2020 года были приняты поправки к Конституции, включающие такие положения, как суверенитет и территориальная целостность.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание сроком до 10 лет лишения свободы за действия, направленные на отчуждение у России территорий.

Также президент подписал другой закон, предполагающий штрафы за публичные призывы к отчуждению территорий РФ. За призывы к нарушению территориальной целостности страны физлица заплатят штраф от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, должностные лица от 60 тысяч до 100 тысяч рублей, а юридические лица от 200 тысяч до 3 миллионов рублей.