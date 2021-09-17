В Думе предложили признать нежелательными в РФ более 20 иностранных НПО
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:32, 20 сентября 2021
Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press
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Признать нежелательными более 20 иностранных неправительственных организаций попросит Генпрокуратуру РФ комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Данные организации призывали социальные сети не реагировать на требования российского законодательства удалить запрещённый контент. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв.
Ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещённого контента, — заявил Пискарёв в своём Telegram-канале.
По его словам, обращение в Генпрокуратуру с предложением о признании этих НПО нежелательными уже подготовлено.
Пискарёв полагает, что подобным образом Запад пытался повлиять на волеизъявление российских граждан.
Это была спланированная кампания по распространению подсказок и навязыванию россиянам определённых предпочтений в ходе голосования, — резюмировал депутат.
Ранее стало известно, что лидером по числу фейковых атак на результаты выборов в Госдуму стал Санкт-Петербург. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ Александр Малькевич.