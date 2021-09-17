В Думе предложили признать нежелательными в РФ более 20 иностранных НПО

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За рубежом зафиксированы незаконные публичные призывы на русском языке организовать кибератаки на систему электронного голосования в России. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

Комиссия Госдумы подготовила обращение в компетентные органы для принятия мер реагирования на данные правонарушения, — написал Пискарев в своем Telegram-канале. Голосование на думских выборах прошло в 2021 году с 17...