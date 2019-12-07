https://static.news.ru/photo/850d4d30-1909-11ea-8b59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Axel Schmidt/nord-stream2.com

Намерение американских властей ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2» прокомментировал первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

По замыслу Вашингтона, под ограничения должны попасть суда, задействованные в прокладке трубопровода, и руководство связанных с ними компаний.

Российский парламентарий расценил идею США как попытку отыскать «новые струны в санкционной политике». По его мнению, реализация этой инициативы может значительно затормозить строительство «Северного потока — 2». При этом депутат выразил уверенность в том, что препятствие в конечном итоге будет преодолено, поскольку в газопроводе заинтересованы не только Россия, но и её иностранные партнёры, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что в Вашингтоне планируют к Рождеству подготовить законопроект, который будет предусматривать введение санкций. Компания Nord Stream 2 AG, выступающая оператором проекта строительства «Северного потока — 2», в свою очередь, активизировала работы по прокладке труб.