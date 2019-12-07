Намерение американских властей ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2» прокомментировал первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков.
По замыслу Вашингтона, под ограничения должны попасть суда, задействованные в прокладке трубопровода, и руководство связанных с ними компаний.
Российский парламентарий расценил идею США как попытку отыскать «новые струны в санкционной политике». По его мнению, реализация этой инициативы может значительно затормозить строительство «Северного потока — 2». При этом депутат выразил уверенность в том, что препятствие в конечном итоге будет преодолено, поскольку в газопроводе заинтересованы не только Россия, но и её иностранные партнёры,
Ранее News.ru писал, что в Вашингтоне планируют к Рождеству подготовить законопроект, который будет предусматривать введение санкций. Компания Nord Stream 2 AG, выступающая оператором проекта строительства «Северного потока — 2», в свою очередь, активизировала работы по прокладке труб.
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