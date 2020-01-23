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Президент России Владимир Путин заявил, что его визит в Израиль пойдёт на пользу развитию двусторонних отношений между странами. Национальный лидер РФ сообщил об этом в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

По словам Путина, политики долго и плотно занимаются совместной работой. Мы давно договорились о визите в Израиль, уверен, что это пойдёт на пользу развитию наших двухсторонних отношений. И конечно, у...