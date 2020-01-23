Максим Топилин Максим Топилин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов назвал гармоничным переход экс-министра труда и соцзащиты Максима Топилина на должность главы Пенсионного фонда России (ПФР).

Переход Топилина считаю гармоничным: он много лет проработал в Министерстве труда, знает пенсионную систему, систему государственного пенсионного страхования, социальные функции, которые выполняет Пенсионный фонд, — цитирует РИА Новости Нилова.

Депутат считает, что накопленный опыт позволит Топилину «продуктивно работать» и сохранить «конструктивные рабочие отношения» с профильным думским комитетом.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра финансов РФ Антона Дроздова, ранее возглавлявшего Пенсионный фонд. Информация следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства РФ.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях