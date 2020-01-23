https://static.news.ru/photo/faa00a58-3dbf-11ea-9de4-fa163e074e61_660.jpgМаксим ТопилинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов назвал гармоничным переход экс-министра труда и соцзащиты Максима Топилина на должность главы Пенсионного фонда России (ПФР).
Переход Топилина считаю гармоничным: он много лет проработал в Министерстве труда, знает пенсионную систему, систему государственного пенсионного страхования, социальные функции, которые выполняет Пенсионный фонд, — цитирует РИА Новости Нилова.
Депутат считает, что накопленный опыт позволит Топилину «продуктивно работать» и сохранить «конструктивные рабочие отношения» с профильным думским комитетом.
Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра финансов РФ Антона Дроздова, ранее возглавлявшего Пенсионный фонд. Информация следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства РФ.