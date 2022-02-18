В ДНР раскрыли подробности переговоров с Россией об эвакуации граждан

КПП на границе России и самопровозглашённых республик Донбасса не предназначены для массовой эвакуации людей, сообщил NEWS.ru источник, близкий к руководству ДНР. По его словам, республика сейчас пытается договориться с Россией об открытии границ для перехода. Накануне глава республики Денис Пушилин заявил, что власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в Россию из-за угрозы обстрелов со стороны украинской армии.

Технически довезти тысячи человек до границы России можно, но пункты перехода не предназначены для такого массового перехода. В ДНР пытаются вести переговоры с российской стороной о возможности свободного прохода границы, — сказал собеседник NEWS.ru.

Как заявил ранее глава самопровозглашённой республики Денис Пушилин, с 18 февраля власти организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». По его словам, приоритетно будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста. Глава ДНР заверил, что все эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.

В администрации Ростовской области отказались от комментариев NEWS.ru, перенаправив запрос в МИД РФ. В региональном главке МЧС России заявили, что не располагают информацией о готовящейся эвакуации.