В ДНР раскритиковали отказ Киева от прямого диалога по Донбассу

https://static.news.ru/photo/5cb1e164-a131-11eb-b2e7-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители украинских властей своей позицией на переговорах по Донбассу демонстрируют отказ от взаимных усилий ради перемирия. Такое мнение высказал пресс-секретарь делегации самопровозглашённой Донецкой народной республики на переговорах Владислав Московский.

Он назвал действия Киева тактикой пустых рассуждений о статусе переговорных форматов. Помимо этого, оппоненты искажают смысл практических предложений, выдвинутых представителями республик. Вдобавок ко всему украинская сторона слепо следует установке игнорирования делегатов от Донецка и Луганска. Всё это, уверен Московский, демонстрирует «решительный отказ украинской делегации осуществлять предметную работу по обеспечению устойчивого мира в Донбассе».

По убеждению представителя делегации ДНР, выполнение Минских соглашений возможно «исключительно в консультациях и по согласованию с представителями Донецкой и Луганской народных республик». В этом смысле ориентирование Киева только лишь на политических советников в формате «нормандской четвёрки» не сопутствует успеху.

Переговоры в нормандском формате призваны быть контрольным механизмом, в то время как согласование решений должно проходить с участием непосредственно сторон конфликта, напомнил Московский. Что касается попыток украинских властей свести действие координационного механизма по реагированию на нарушения перемирия к совместному инспектированию позиций сторон, то они не имеют ничего общего с предложениями республик, добавил представитель ДНР.

Ранее в Госдуме оценили план Украины по сдерживанию России. По мнению депутата Руслана Бальбека, украинские власти не продемонстрировали ничего нового, предложив секторальные санкции, которые и так уже введены.