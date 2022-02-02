В ДНР призвали обеспечить безопасность делегаций на переговорах в Стамбуле

Для организации переговоров по Донбассу в Турции необходимо в первую очередь решить вопрос с обеспечением безопасности представителей Донецка и Луганска, об этом заявила полномочный представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, пишут РИА Новости. Пока ответа на этот вопрос не получено.

Пока что два основополагающих для нас вопроса остаются нерешёнными: вопрос безопасности наших делегатов и возможность использовать документы республик для всех формальностей. Пока ответов на эти вопросы мы не получили, — заявила Никонорова.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что Турция готова предложить провести на своей территории встречу РФ и Украины в «минском» формате. Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона может организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле при участии «тех же игроков, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ».

При этом глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что переговоры по Донбассу в Стамбуле не дадут участникам достаточных гарантий безопасности. По его словам, Турция также является частью НАТО, в связи с чем вопрос безопасности участников станет основным.