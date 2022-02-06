«В деловом ключе»: Путин оценил встречу с Макроном

Президент России Владимир Путин, комментируя итоги переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном, заявил, что встреча прошла в деловом ключе, передаёт РИА Новости. Российский лидер назвал символичным то, что встреча прошла именно 7 февраля. Он напомнил, что именно в день, 30 лет назад был подписан основополагающий договор между двумя странами.

Сегодняшние наши переговоры с господином Макроном по традиции прошли в деловом ключе, были содержательными и полезными, — подчеркнул Путин на итоговой пресс-конференции.

Политик отметил, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы по гарантиям безопасности. При этом, по его словам, озабоченности Москвы по гарантиям безопасности были проигнорированы, а НАТО обозначил РФ как противника. Путин также заметил, что передвижение войск РФ на своей территории используется Альянсом как недобросовестный аргумент. Участники организации накачивают Украину оружием. А в это время украинская администрация игнорирует реальные возможности мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

В свою очередь Макроном рассказал, что Франция и Россия договорились работать вместе над гарантиями безопасности. Кроме того, стороны обсудили иранскую ядерную сделку. У двух президентов очень близки позиции относительно этого вопроса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Макрона завершены. Беседа шла за столом в Овальном зале. Она началась в 18:33 по московскому времени и продлилась чуть больше пяти часов.