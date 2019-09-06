https://static.news.ru/photo/2dc04456-d241-11e9-b5e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Портал ЦИК РФ подвергся хакерским атакам за день до выборов, 7 сентября. Все их удалось отбить. Сейчас сайт работает без сбоев.

Вчера были хакерские атаки, но не существенные. Атаки традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена. Всё отбиваем , — заявил РИА Новости член Центризбиркома Антон Лопатин.

В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.

Ранее News.ru писал, что система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала второй сбой. Это произошло из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней.