С неимоверно привлекательным для практически всех политических сил России предложением в среду, 7 августа, выступил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев. Он придумал свой способ значительно упростить механизм сбора подписей за кандидатов. При этом его шеф, глава ЦИК РФ Элла Памфилова, излучала оптимизм, говоря о зреющей уверенности и чётких контурах. Но смогут ли озвученные предложения свести к минимуму не только фальсификацию подписей, но и протестные настроения?

«Давайте упростим всё!» — заявил в среду Булаев. Со «всем» он, конечно же, погорячился. К примеру, сами выборы станут простой формальностью, если в них не будет интриги. А интрига всегда усложняет любой процесс. То есть упрощать «всё» ЦИК ну просто противопоказано.

Николай Булаев Сергей Булкин/News.ru

Поэтому замглавы ЦИК тут же взял себя в руки и перестал делать заоблачные предложения. В том числе и потому, что от членов Центризбиркома сейчас практически все в стране ждут конкретных предложений, а не витаний в облаках. Несанкционированные акции протестов чётко дали понять, что система сбора подписей требует серьёзной доработки. А ведь, как оказалось, не так сложно навести порядок в этом вопросе.

Исследуемый материал (в подписных листах. — News.ru) — это, как правило, дата внесения и подпись. Наше предложение простое — давайте упростим всё. Каждый избиратель пишет полную запись в подписном листе — фамилию, имя, отчество, паспорт, время внесения и собственную подпись, — пояснил Булаев в ходе заседания ЦИК.

Он также особо подчеркнул, что в случае утверждения предлагаемых нововведений возможность фальсифицировать подписные листы будет близка к нулю. «Никаких вопросов, думаю, у экспертов не будет», — заметил Булаев.

Памфилова внимательно слушала своего коллегу и возражать не стала. Наоборот, она пообещала, что по итогам избирательной кампании 2019 года ЦИК подготовит предложения по изменению избирательного законодательства.

Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность в том, что этот механизм надо очень серьёзным образом пересматривать. С учётом целого ряда параметров, с учётом того, что жизнь меняется, отношения в обществе... У ЦИК есть предложения, которые сейчас оформляются и приобретают более чёткие контуры, — сообщила Памфилова.

Более того, глава ЦИК знает, как оппозиционеры смогут вернуть часть потраченных сумм. И даже схему им тут же обрисовала. Она порекомендовала незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Любови Соболь взыскать деньги за проведение экспертизы подписей избирателей с тех экспертов, к которым обращались её представители.

Любовь Соболь Сергей Булкин/News.ru

У вас есть сейчас основания с кандидатов взыскать... те почти четыре миллиона рублей, которые вы заплатили за недобросовестную экспертизу по копиям документов, когда ни один уважающий себя эксперт не берётся за эту работу, — посоветовала Памфилова представителю Соболь Александру Помазуеву на заседании ЦИК в среду.

На этом «день советов» не закончился. К советчикам присоединился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Правда, он свои ЦУ адресовал не оппозиционерам, а уже ЦИК РФ. Лидер коммунистов рекомендовал провести разъяснительную работу с участвующей в несогласованных акциях молодёжью. Снять для них фильмы про последствия массовых выступлений 1990-х годов. А вот задержания, по его мнению, неэффективны.

Меня тревожит, что втягивают молодёжь, которой давно надо было разъяснить и показать фильм, что было в девяностых. Чтобы они понимали: те, кто им обещал, что будет рынок, увидели банду; те, кто им обещал, что они будут собственниками... увидели, что их обобрали полностью. Те, кто орал «Гайдар» и «Ельцин», те увидели, что их последние деньги, которые они имели, превратились в пыль. Вот новое поколение не знает этого, надо им спокойно показать и рассказать, а не вязать их сплошь и рядом, — не скупился на советы Зюганов.

Услышат ли его в ЦИК? Впрочем, глава Центризбиркома ничего не стала говорить о том, каким образом авторы документальных фильмов про 90-е смогут обеспечить явку на их просмотры.