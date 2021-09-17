В ЦИК поступили 137 жалоб на принуждение к голосованию

В Центризбирком поступили 137 обращений из 45 субъектов России с жалобами на возможное принуждение к голосованию. Они переданы для рассмотрения в правоохранительные органы. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передаёт ТАСС.

По данному вопросу в ЦИК поступило на сей момент 137 обращений из 45 субъектов РФ. В 32 обращениях из этих 137 избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию. 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определенного кандидата, — рассказала Памфилова.

Она добавила, что жалобы перенаправлены в прокуратуру, Следственный комитет и руководителям регионов.

Ранее кандидат в депутаты Госдумы РФ от фракции «Яблоко» Борис Вишневский пожаловался на выборные «карусели» в Санкт- Петербурге. Он уже обратился в полицию.