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В ЦИК поступили 137 жалоб на принуждение к голосованию

12:45, 18 сентября 2021
В ЦИК поступили 137 жалоб на принуждение к голосованию Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Центризбирком поступили 137 обращений из 45 субъектов России с жалобами на возможное принуждение к голосованию. Они переданы для рассмотрения в правоохранительные органы. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передаёт ТАСС.

По данному вопросу в ЦИК поступило на сей момент 137 обращений из 45 субъектов РФ. В 32 обращениях из этих 137 избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию. 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определенного кандидата, — рассказала Памфилова.

Она добавила, что жалобы перенаправлены в прокуратуру, Следственный комитет и руководителям регионов.

Ранее кандидат в депутаты Госдумы РФ от фракции «Яблоко» Борис Вишневский пожаловался на выборные «карусели» в Санкт- Петербурге. Он уже обратился в полицию.

По данным общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ иноагентом), к началу второго дня голосования зафиксировано более двух тысяч сообщений о возможных нарушениях процедуры предвыборной кампании и самих выборов.

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