В ЦИК назвали дату досрочных выборов губернатора Пензенской области

Досрочные выборы главы Пензенской области пройдут в Единый день голосования, 19 сентября.
Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко,
Таким образом, на данный момент в единый день голосования в девяти субъектах высших должностных лиц будут избирать на прямых выборах, в трёх регионах их изберут депутаты законодательных органов соответствующих субъектов, — добавил член ЦИК.
Президент России Владимир Путин 23 марта
21 марта Белозерцева и ещё нескольких человек, в том числе пензенских предпринимателей, задержали. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава региона получил от бизнесменов взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взамен на это он обещал содействие при заключении государственных контрактов. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям УК о преступлениях коррупционной направленности. Свою вину они не признали.
22 марта суд избрал арест в качестве меры пресечения для Ивана Белозерцева, передавал NEWS.ru.