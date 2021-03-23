В ЦИК назвали дату досрочных выборов губернатора Пензенской области

https://static.news.ru/photo/bb96cfe0-8c0b-11eb-8553-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Досрочные выборы главы Пензенской области пройдут в Единый день голосования, 19 сентября.

Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко, передаёт РИА Новости.

Таким образом, на данный момент в единый день голосования в девяти субъектах высших должностных лиц будут избирать на прямых выборах, в трёх регионах их изберут депутаты законодательных органов соответствующих субъектов, — добавил член ЦИК.

Президент России Владимир Путин 23 марта снял с занимаемой должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

21 марта Белозерцева и ещё нескольких человек, в том числе пензенских предпринимателей, задержали. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года глава региона получил от бизнесменов взятки через посредников в виде денег и различных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взамен на это он обещал содействие при заключении государственных контрактов. В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям УК о преступлениях коррупционной направленности. Свою вину они не признали.

22 марта суд избрал арест в качестве меры пресечения для Ивана Белозерцева, передавал NEWS.ru.