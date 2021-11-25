В Чёрное море зайдёт ещё один корабль НАТО

Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) направляется в Чёрное море. Он примет участие в учениях с партнёрами по НАТО, сообщает Шестой флот ВМС США в аккаунте Twitter. Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу действий Альянса вблизи границ РФ в Черноморском регионе. С 4 ноября там находятся три корабля ВМС США.

Эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG-51) начал переход в северном направлении в Чёрное море для проведения операций с союзниками и партнёрами по НАТО в регионе, — говорится в сообщении.

Ранее в Кремле сообщили о беспокойстве Владимира Путина в связи с ситуацией в Черноморском регионе, где идёт наращивание сил НАТО. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобные действия Альянса в непосредственной близости от российских границ не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности. Он отметил, что президент следит за ситуацией в Чёрном море в режиме реального времени.

По состоянию на 11 ноября в Чёрном море находились три корабля ВМС США. 30 октября в черноморскую акваторию прибыл эсминец Porter с управляемым ракетным оружием ВМС США, 3 ноября к нему присоединился танкер John Lenthall, 4 ноября группировку дополнил штабной корабль Mount Whitney. Как заявили в Пентагоне, суда прибыли для участия в крупных многонациональных учениях.