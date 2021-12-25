«В чужом глазу»: Захарова предложила США начать борьбу с коррупцией с себя

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подумает о том, будет ли он баллотироваться на новый срок, когда придёт время. Таким образом, он может и не принять участие в будущих выборах на пост главы республики. Его слова приводит РИА Новости.

Теперь эта возможность есть. Время придёт — подумаю, — сказал Кадыров, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он баллотироваться на пост главы республики на новый срок. 21 декабря президент РФ...