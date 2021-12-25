«В чужом глазу»: Захарова предложила США начать борьбу с коррупцией с себя
Представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США начать борьбу с коррупцией с себя
Иван Хорошилов
Иван Хорошилов
18:33, 26 декабря 2021
Мария ЗахароваФото: mid/vk.com
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале посоветовала США начать искоренять коррупцию у себя, прежде чем лезть с этим в международное сообщество. Дипломат раскритиковала Америку за провозглашение борьбы с коррупцией одним из внешнеполитических приоритетов, приведя в пример недавнее заявление координатора Секретной службы США Роя Дотсона, объявившего, что $100 млрд, предназначенных на социальные нужды, были разворованы.
Давняя американская традиция экстерриториального правоприменения возводится здесь в абсолют. <...> Штаты наделили себя правом глобального антикоррупционного аудитора, а также прокурора, следователя и судьи. А тут такая неприятная информация вылезла. И по Фрейду, и по Андерсену: король-то голый, — пишет Захарова.
Следом представитель МИД напомнила про Афганистан, ставший «коррупционной дырой» для США, и октябрьский скандал, связанный с закупками медоборудования.
Взять новую высоту в Вашингтоне смогут, только украв деньги, выделенные на борьбу с мировой коррупцией.
Во время онлайн-«саммита за демократию», проведённого в декабре с более чем 100 странами по приглашению президента США Джо Байдена, тот представил «инициативу демократического обновления», цель которой обеспечить прозрачность и подотчётность работы правительств в других странах, «включая поддержку свободы, борьбу с международной коррупцией».