В Челябинской области аннулировали бюллетени из-за мёртвых избирателей

Член территориальной избирательной комиссии (ТИК ) с правом решающего голоса Илья Михайлов сообщил о том, что в Златоустовском избирательном округе на УИК № 129 в посёлке Куваши аннулировали 70 бюллетеней, признанных недействительными по причине смерти голосовавших, пишет Znak.com.

Комиссия приняла решение только к вечеру второго дня выборов, таким образом, под нож пошли не только подозрительные бюллетени, но и те, которыми сегодня голосовали избиратели, пришедшие на участок. Если бы УИК принял решение по жалобам ещё вчера, этого бы не случилось, — заявил Михайлов.

Он уточнил, что в ходе опроса избирателей членами комиссии выяснилось, что люди не подавали заявок на голосование на дому, а одна из избирательниц вообще умерла.

В России стартовали выборы в Госдуму VIII созыва. В отличие от прежних парламентских кампаний, они продлятся три дня — с 08:00 17 сентября по 20:00 19 сентября. Последними закроются участки на территории Калининградской области 19 сентября в 21:00 мск.

Ранее члены избирательной комиссии в Брянской области устроили классическую выборную «карусель», переодевшись в другую одежду и проголосовав 300 раз.