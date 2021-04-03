В Британии выявили наименьшее с сентября число случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/a33e1020-9561-11eb-8691-96000091f725_660.jpg Фото: Joel Goodman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество случаев заражения коронавирусной инфекции, выявленных в Великобритании за последние 24 часа, составило 2,3 тысячи, что является наименьшим показателем с 5 сентября 2020 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации Соединённого Королевства.

В статистику не включены данные по Уэльсу и Северной Ирландии в связи с отмечаемым в Великобритании 4 апреля праздником Пасхи. Накануне британские власти сообщили о 3,4 тысячи случаев заболевания и 10 смертях, что также стало минимумом с 14 сентября. За последнюю неделю в стране отмечается меньше 40 связанных с COVID-19 случаев смертей за сутки (что на 44% меньше, чем неделей раньше).

По данным Минздрава Великобритании, от коронавируса в королевстве умерли 126,8 тысячи человек, что является самым большим показателем среди европейских стран. С начала пандемии в стране положительные тесты на коронавирус сдали 4,36 млн человек.

Как сообщал NEWS.ru, семь жителей Великобритании скончались в начале апреля после прививки от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Причиной смерти назвали образование тромбов.