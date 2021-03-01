В Белоруссии будут наказывать получателей «чёрных» и «серых» зарплат

https://static.news.ru/photo/eea3c192-7acf-11eb-8643-96000091f725_660.jpg Фото: Heline Vanbeselaere/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Граждане Белоруссии, которые получают зарплаты «в конвертах», могут подвергнуться административной ответственности. Об этом заявил глава Комитета госконтроля (КГК) республики Василий Герасимов.

С инициативой начать наказывать не только работодателей, но и тех, кому выплачивается «серая» зарплата, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Герасимова спросили, идёт ли речь о введении административной ответственности.

На данном этапе — да, — цитирует его телеканал «Беларусь 1».

Герасимов добавил, что не исключено, что будет также введён механизм освобождения от ответственности граждан, которые сами информируют компетентные органы о получении зарплат «в конвертах».

Как писал NEWS.ru, правительство Белоруссии согласовало постановление о недопущении с 24 февраля роста цен на социально значимые товары. Соответствующий документ подписал премьер-министр Роман Головченко.

Решение принято с целью стабилизации ценовой ситуации на эту категорию товаров и насыщения ими потребительского рынка. Компании и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют производство, ввоз и реализацию такой продукции в республике, должны предотвратить увеличение стоимости с даты вступления в силу постановления по 28 февраля 2021 года по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля 2021 года.