В Белоруссии будут наказывать получателей «чёрных» и «серых» зарплат

Граждане Белоруссии, которые получают зарплаты «в конвертах», могут подвергнуться административной ответственности. Об этом заявил глава Комитета госконтроля (КГК) республики Василий Герасимов.
С инициативой начать наказывать не только работодателей, но и тех, кому выплачивается «серая» зарплата, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Герасимова спросили, идёт ли речь о введении административной ответственности.
На данном этапе — да, — цитирует его телеканал «Беларусь 1».
Герасимов добавил, что не исключено, что будет также введён механизм освобождения от ответственности граждан, которые сами информируют компетентные органы о получении зарплат «в конвертах».
Как писал NEWS.ru, правительство Белоруссии согласовало постановление о недопущении с 24 февраля роста цен на социально значимые товары. Соответствующий документ подписал премьер-министр Роман Головченко.
Решение принято с целью стабилизации ценовой ситуации на эту категорию товаров и насыщения ими потребительского рынка. Компании и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют производство, ввоз и реализацию такой продукции в республике, должны предотвратить увеличение стоимости с даты вступления в силу постановления по 28 февраля 2021 года по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля 2021 года.