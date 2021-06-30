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В Белом доме заявили о скорейшем запуске контактов с РФ

23:23, 30 июня 2021
Джен Псаки Джен Псаки Фото: Sarah Silbiger/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что женевские договорённости получат развитие, поэтому президент США Джо Байден заинтересован в скорейших контактах с Москвой. Однако поддерживать их будут не главы государств, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Я знаю, что президент заинтересован в скорейшем, насколько это возможно, запуске [контактов]... Все они будут происходить на уровне ниже президентского, — пояснила Псаки.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос по поводу прошедших в Женеве переговоров с Джо Байденом. Мужчина предположил, что от лидера США «мало что зависит», если после саммита Москве снова угрожают санкциями. Руководитель РФ с этим не согласился.

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