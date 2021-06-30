В Белом доме заявили о скорейшем запуске контактов с РФ

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что женевские договорённости получат развитие, поэтому президент США Джо Байден заинтересован в скорейших контактах с Москвой. Однако поддерживать их будут не главы государств, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.
Я знаю, что президент заинтересован в скорейшем, насколько это возможно, запуске [контактов]... Все они будут происходить на уровне ниже президентского, — пояснила Псаки.
Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос по поводу прошедших в Женеве переговоров с Джо Байденом. Мужчина предположил, что от лидера США «мало что зависит», если после саммита Москве снова угрожают санкциями. Руководитель РФ с этим не согласился.