В Белом доме заявили о скорейшем запуске контактов с РФ

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Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал желание МИД Чехии получить от России компенсацию за взрывы во Врбетице. Политик считает, что этот выпад надо рассматривать как глупую провокацию, пишет «ПолитРоссия».

Чешская сторона считает, что размер выплат должен составить 650 млн крон, или $30 млн. При этом власти страны уже распределили деньги: 350 млн крон получит руководство пострадавших населённых пунктов, 300...