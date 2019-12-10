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Когда президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретились 9 декабря, «атмосфера была ледяной».

У лидеров двух стран, воюющих друг с другом, много общего — одинаковое имя, рост, юридическое образование, восхождение по политической лестнице «из ниоткуда», пишет Bild. Газета отмечает: двух президентов связывает ещё...