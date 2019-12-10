Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа начнётся во вторник, 10 декабря, в 22:30 мск. Переговоры пройдут в Овальном кабинете.
Данная информация стала известна из обнародованного расписания, которое было опубликовано представителями Белого дома.
В администрации президента США подчеркнули, что встреча Лаврова и Трампа пройдёт в закрытом режиме,
Как ранее писал NEWS.ru, Госдепартамент США подтвердил встречу Лаврова и Помпео в Вашингтоне 10 декабря.
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