В Баку началась встреча российской делегации с главой Азербайджана

https://static.news.ru/photo/2e15ffb6-2bfc-11eb-bc94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мария Захарова/facebook.com

Встреча российской межведомственной делегации с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым началась в Баку.

О старте переговоров сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее NEWS.ru писал, что российская межведомственная делегация в составе министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра здравоохранения Михаила Мурашко, вице-премьера Алексея Оверчука и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой прибыла в Баку.

Несколько ранее в Азербайджан приехал глава Минобороны России Сергей Шойгу. У него состоялись переговоры с президентом Ильхамом Алиевым.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, начат процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за соблюдением режима прекращения огня.