В армии РФ сформировался коллективный иммунитет к COVID

https://static.news.ru/photo/41e52fce-c69f-11eb-baeb-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Евгений Крюков заявил, что в российской армии выработался коллективный иммунитет к коронавирусу. Его слова приводит ТАСС.

В Министерстве обороны на сегодняшний день закончено формирование коллективного иммунитета. И это одно из достижений военной медицины, — сказал Крюков. Он отметил, что вакцинация среди военных прошла проще, нежели среди гражданских.

По словам Крюкова, военные стремились защитить свои семьи, особенно при условии, что вакцинация была добровольной. Руководитель академии подчеркнул, что многие медицинские разработки для лечения коронавируса впервые были применены именно в Министерстве обороны.

Мы впервые в министерстве применили глюкокортикоиды для лечения коронавирусной инфекции. Мы впервые стали использовать плазму пациентов, которые выздоровели, — добавил Крюков.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ни одна вакцина против коронавируса не даёт стопроцентной защиты, но риск заболеть смертоносной инфекцией после вакцинации составляет менее 1%.