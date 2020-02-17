https://static.news.ru/photo/098d5502-518e-11ea-ac91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Слова спортсменки Елены Исинбаевой (входит в рабочую группу по подготовке поправок в Основной закон страны) о том, что она впервые прочитала Конституцию только после включения в группу, делают ей честь.

Так считает начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Мне кажется, это искренняя, честная позиция, которую она не побоялась сказать. Я не уверен, что у нас подавляющее большинство граждан читало Конституцию <...>Поэтому Елена Гаджиевна не одна такая, она просто не побоялась и не постыдилась прямо сказать, что на самом деле делает ей честь, — заявил Новиков.

Как ранее писал NEWS.ru, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поблагодарила президента Владимира Путина за включение в рабочую группу по поправкам в Конституцию. Она призналась, что прочитала Основной закон только после попадания в неё.