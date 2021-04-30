В американском посольстве отреагировали на слова Лаврова об «обнулении»

https://static.news.ru/photo/de258fc6-a9a5-11eb-aafd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс на своей странице в Twitter отреагировала на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости двум государствам вернуться к нормальным взаимоотношениям.

Ранее руководитель российского ведомства говорил, что Москва предлагала Вашингтону «обнулить» дипломатический конфликт. Однако администрация президента США Джо Байдена «продолжает скользить по той же наклонной». Россия, если бы всё зависело от неё, давно бы вернула эти отношения в нормальное состояние. И в первую очередь были бы обнулены меры по ограничению работы дипломатов в обеих странах.

Росс отреагировала на это высказывание Лаврова.

Нам точно нужен период детокса, — написала она.

Ранее стало известно, что посольство США в Москве намерено сократить до минимума оказание консульских услуг. В частности, сотрудники посольства практически перестанут выдавать визы россиянам, за исключением экстренных случаев, когда речь идёт о вопросе жизни и смерти.

Также в пятницу появилась информация, согласно которой американское посольство в России сократит штат сотрудников дипмиссии на 75%. Кроме того, будет уменьшено количество оказываемых консульских услуг с 12 мая. Это произошло из-за решения Москвы о запрете найма сотрудников из числа граждан России.