https://static.news.ru/photo/08c87c22-df98-11e9-bbb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Украинский лидер Владимир Зеленский во время короткого общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсуждал подготовку встречи в «нормандском формате». Разговор состоялся в ходе приёма, организованного американским лидером Дональдом Трампом.

Официально темы диалога обнародованы не были. Как отмечает источник в администрации президента Украины, он состоялся по инициативе главы российского внешнеполитического ведомства.

Коротко обсудили «нормандский формат», — цитирует неназванного представителя офиса Зеленского « Интерфакс-Украина ».

Ранее News.ru писал, что политики обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений. Их краткий контакт состоялся «на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН.