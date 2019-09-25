Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Украинский лидер Владимир Зеленский во время короткого общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсуждал подготовку встречи в «нормандском формате». Разговор состоялся в ходе приёма, организованного американским лидером Дональдом Трампом.

Официально темы диалога обнародованы не были. Как отмечает источник в администрации президента Украины, он состоялся по инициативе главы российского внешнеполитического ведомства.

Коротко обсудили «нормандский формат», — цитирует неназванного представителя офиса Зеленского «Интерфакс-Украина».

Ранее News.ru писал, что политики обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений. Их краткий контакт состоялся «на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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