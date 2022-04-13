«Узкий междусобойчик»: Песков о возможном вступлении Японии в AUKUS

Оборонное партнёрство Соединённых Штатов, Великобритании и Австралии в рамках альянса AUKUS неспособно стать платформой безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Представитель Кремля назвал объединение «узким междусобойчиком». Накануне стало известно, что Японию пригласили вступить в AUKUS.

Мы очень внимательно за этими процессами наблюдаем. Но подобные альянсы не являются инклюзивными, и, судя по позиционированию, целям и задачам, они, конечно, приводят к формированию таких узких междусобойчиков, которые вряд ли могут становиться широкой платформой для обеспечения стабильности и безопасности такого огромного региона (АТР. — NEWS.ru), — сообщил Песков.

Ранее стало известно, что правительство Японии неофициально получает предложения присоединиться к оборонному партнёрству AUKUS, которое было создано осенью 2021 года США, Австралией и Великобританией. Страны в первую очередь интересует участие Токио в новейших военных разработках.

Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков считает, что возможное вступление Японии в союз AUKUS станет проблемой для России и она ответит на это. Оборонное партнёрство США, Великобритании и Австралии в случае прихода Японии усилится и это также должно волновать КНР, считает он.