https://static.news.ru/photo/91cd0b54-5b9a-11ea-ac36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexamder Kornyakov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские власти, запретив гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам, в очередной раз приняли решение, которое направлено против собственного народа. Такое мнение высказал член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов.

Произошедшее он назвал нелогичным с точки зрения общепринятых норм, согласно которым «государство должно свою деятельность направлять на облегчение передвижения и экономической активности своих граждан».

Несмотря на политические разногласия, которые существуют между нашими государствами, люди не должны страдать из-за них и должны иметь возможность свободно перемещаться, — приводит слова Морозова RT.

Депутат напомнил, что многие украинцы приезжают в Россию к родственникам или друзьям, а также нередко остаются на заработки. Дополнительные ограничения только «ослабляют их и так слабые доходы», подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только по заграничному паспорту. Решение об отмене упрощённого режима Киев принял ещё в декабре прошлого года.