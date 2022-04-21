«Готовы рассмотреть ужесточение ответственности для иноагентов»

Депутат Андрей Альшевских, участник заседания думской комиссии по иностранному вмешательству, где обсуждался новый законопроект по борьбе с иноагентами, рассказал NEWS.ru, что в комиссии не исключают введения новых наказаний для этих лиц или ужесточения существующих.

— Расскажите, какие основные цели и задачи нововведения?

— Основная цель и задача данного законопроекта заключается в том, что у нас на сегодняшний момент есть порядка четырёх законов, где так или иначе прописано всё, что связано с иноагентами. Данный законопроект в первую очередь направлен на то, чтобы собрать это всё в один закон, чтобы было удобно по практике, по применению. Удобно не только для уполномоченных органов, но и для граждан России, чтобы они видели, знали и понимали. В этом законе будет собрано всё, что связано с иноагентами. Это первое.

И второй момент, на наш взгляд, достаточно принципиальный, который прописывается в этом законопроекте, — то, что будет запрещено иноагентам заниматься образовательной и просветительской деятельностью.

Мы сделали упор на воспитании наших детей в школах, других учебных и образовательных заведениях, потому что мы посмотрели, проанализировали и сделали вывод из тех вещей, которые происходили на Украине. Где целое поколение, начиная с младших классов в школе, воспитывали на ненависти к России, к русским и всему, что связано с русским языком, культурой. То есть это всё было прописано в учебниках, по которым преподавали в школе.

Первоклассники в Москве Сергей Булкин/NEWS.ru

Мы взяли на вооружение тот опыт, который применялся на Украине, и прописываем в этом законе запретить гражданам, юрлицам, организациям, которые имеют статус иностранного агента, иметь возможность заниматься образовательным процессом с нашими детьми.

— И как на практике это будет выглядеть?

— Это не говорит о том, что вот мы вот прописали и на этом забыли. У нас есть профильные законы, то есть закон об образовании, другие нормативно-правовые документы, где это тоже будет в дальнейшем отражено. Например, то, чтобы более качественно подходить к изданию образовательной литературы, в частности учебников, по которым преподают в школах.

— Какие будут дальнейшие шаги в работе над законопроектом? Какой сейчас у него статус?

— Этот законопроект мы уже подписали и вносим. В первом чтении мы принимаем концепцию. Ну а ко второму чтению мы будем готовы к нормальному диалогу, обсуждению, в том числе и с заинтересованными организациями, структурами, о тех вопросах, которые будут возникать, чтобы в ходе обсуждения их снимать.

Об этом ещё рано говорить, потому что законопроект ещё даже не внесён. То есть мы его сегодня обсудили, я думаю, в ближайшее время он будет внесен. Но тем не менее в случае внесения, рассмотрения и принятия в первом чтении, ко второму чтению, если будут возникать какие-то вопросы, недопонимания, мы будем готовы обсуждать, встречаться, выслушивать все эти вопросы, предложения, претензии, которые будут возникать по данному законопроекту.

То есть сейчас речь идёт о внесении и принятии в первом чтении, и это не значит, что он будет принят именно в том виде, в котором он внесён. Это достаточно серьёзная, кропотливая, многодневная работа, которая должна иметь определённый итог, чтобы был нормальный взвешенный работоспособный федеральный закон, по которому будут жить в Российской Федерации. В частности, мы сейчас речь ведём и об иноагентах, которые могут так или иначе получить этот статус.

Пленарное заседание в Госдуме Сергей Булкин/NEWS.ru

— А такой опыт, который был на Украине и который вы приводите в качестве причин разработки этого законопроекта, он в России уже был? Встречались ли прецеденты, когда лица, являющиеся иноагентами или подпадающие под эти критерии, как-то вмешивались в образовательную или просветительскую деятельность, влияли на неё?

— Хочу напомнить, что не так давно, в 2020 году, мы принимали закон о просветительской деятельности. Тогда, по-моему, только ленивый нас не пинал на предмет того, что мы можем поставить крест на всех образовательных программах, и того, что может встать образовательный процесс в вузах. Но мы точно также и объясняли, и говорили, что мы вносим и там прописываем самое главное — что тем, кто имеет статус иноагентов, будет запрещено заниматься просветительской деятельностью.

Потому что на сегодняшний момент, к сожалению, на площадках учебных заведений — в школах, вузах и так далее — только ленивый не мог преподавать или заниматься просветительской деятельностью. Потому что пробелы в этих вещах у нас были достаточно не отрегулированы.

Я помню ту критику, и в свой адрес в том числе, достаточно широкую критику, что якобы мы можем загубить всё образование на территории России. Но время прошло, на сегодняшний момент закон уже практически год как действует. На сегодняшний момент правительство России, куда мы передали полномочия, достаточно щепетильно и кропотливо подходит к этому вопросу, идёт процесс согласования тех соглашений, которые будут подписываться между образовательным учреждением, теми субъектами, которые будут заниматься просветительской деятельностью, и уполномоченным государственным органом — Минпросвещения, Минобразования.

Школьники на уроке Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— То есть сейчас вы усматриваете те же угрозы?

— Процесс идёт. Я к тому, что изначальная реакция понятна. Она подогревается в том числе и за пределами Российской Федерации, потому что тема достаточно злободневная, актуальная. И всё, что происходит сейчас на внешнеполитической арене — мы это видим прекрасно, и мы должны сделать всё для того, чтобы поставить заслон всем нашим, как говорится, «партнёрам и друзьям» с Запада, которые делают всё, чтобы попытаться повлиять на наши внутренние политические процессы, в том числе и на образовательный процесс.

Ещё одно направление, на которое хотел бы обратить внимание, — то, что у нас, к сожалению, и нам тоже есть о чем здесь подумать, — сейчас образовательный процесс даже в наших школах, те же самые учебники истории, на мой взгляд, не совсем в полном объёме отражают информацию. И, кстати, президент на это тоже обратил внимание, что там даже информация по поводу ВОВ буквально несколько страничек занимает. Но заметно больше рассказывается информации нашим школьникам, в наших российских школах об открытии второго фронта, США, Англии и тому подобном.

Вот эти моменты тоже нам надо выправить, сделать всё для этого. У нас на самом деле великая история, тысячелетняя история только крещения! Я не говорю о том, что нужно делать так, чтобы наши школьники не знали мировую историю. Но тем не менее в большей части мы должны упор делать на нашей, российской истории.

Добавьте всё, что творится на внешнеполитической арене. Здесь тоже есть о чём подумать. Не надо забывать, что у нас в 2024-м будут выборы президента, и понятно, что против России объявлена война по всем фронтам и направлениям. Мы прекрасно понимаем, что западные «партнёры», которые нам совсем не партнёры, и жизнь показывает, что совсем не друзья, сделают всё, чтобы попытаться расшатать нашу внутреннюю политическую и общественно-социальную жизнь, чтобы повлиять в том числе и на избирательные процессы на территории России. Мы, наша комиссия, оперативно реагируем на все эти факты, чтобы в законодательном плане принимать поправки либо новые законы для того, чтобы свести к нулю подобные попытки.

Государственная дума РФ Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Какие-то ещё меры борьбы с иноагентами рассматриваете?

— У нас ответственность на сегодняшний момент прописана как уголовная, так и административная. То есть говорить о какой-то дополнительной ответственности... Мы пока на этом сильно не акцентируем внимание. Цель законопроекта — из ранее принятых собрать всё воедино, чтобы все прекрасно видели понимали.

А когда мы это сделаем, я не исключаю, что ко второму чтению будут предложения — со стороны авторов, уполномоченных органов, заинтересованных лиц.

Если будут предложения и, к примеру, там будут выступать с инициативой по поводу введения дополнительной ответственности, ужесточения действующей уголовной или административной ответственности, — мы готовы к диалогу, готовы это рассматривать и обсуждать.