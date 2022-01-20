«Ужасная история»: американист оценил год правления Байдена

В США происходит «ужасная история», а именно — спад экономики, насилие, грабежи, преступность, увеличение количества бездомных, считает американист Рафаэль Ордуханян, комментируя итоговую пресс-конференцию американского лидера Джо Байдена по итогам года. По его мнению, повышенное внимание Байдена к концентрации российских войск на своей территории близ украинской границы не имеет никакого отношения к «серьёзной политике», пишет «ПолитЭксперт».

В данной ситуации мы должны понимать, что в США складывается ужасная история. В экономике, на улицах — колоссальная преступность, непрекращающиеся убийства, изнасилования, постоянно поступают сообщения об огромном количестве бездомных, которые нападают на американцев. Там большой пучок противоречий. Мы видим цинизм — этих людей волнует концентрация войск на своих территориях, в России. Это всё уже давно не имеет никакого отношения к серьёзной политике, — высказался Ордуханян.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидает «катастрофа» и РФ придётся заплатить «большую цену» в форме невиданных ранее санкций. В качестве одного из главных вариантов санкций Байден объявил невозможность для российских банков проводить операции с долларом.

По мнению американского лидера, осознание подобной угрозы должно повлиять на дальнейшие действия президента РФ Владимира Путина. В то же время он предположил, что российский коллега не хочет настоящей войны, но «проверяет» Запад в ситуации с Украиной.