Узбекистан прекратил экспорт газа ради сохранения внутри страны

Узбекистан полностью прекратил поставки природного газа на внешние рынки, чтобы использовать его внутри страны в период сезонного пика потребления, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго республики. Там отметили, что планов экспорта газа в Россию на следующий год у Ташкента нет.

В 2022 году Ташкент не планирует поставлять природный газ в Россию. В данный момент поставки газа в РФ не осуществляются, и планов на 2022 год не имеется, — указано в публикации.

По данным агентства, в 2018 году Узбекистан поставил «Газпрому» 3,8 миллиарда кубометров природного газа, в 2019-м — 4,9 миллиарда кубометров, а в позапрошлом году экспорт прекратился. С 2020-го «Газпром» запустил поставку в Узбекистан туркменского газа.

Ранее «Газпром экспорт» и турецкая нефтегазовая компания Botas заключили новый контракт на четыре года. Россия будет поставлять 5,75 млрд куб. м газа в год по газопроводу «Турецкий поток». За 11 месяцев прошлого года «Газпром» поставил в Турцию газа на 83,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Чёрное море. Это «Голубой поток» и «Турецкий поток».

21 декабря 2021 года биржевая стоимость топлива в Европе впервые преодолела порог в $2000 за тысячу кубометров из-за наступающих холодов и очень низких запасов в европейских подземных хранилищах газа.