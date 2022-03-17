Узбекистан не признал суверенитет ДНР и ЛНР

Узбекистан на признаёт ДНР и ЛНР самостоятельными республиками, сообщает UzNews со ссылкой на министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова. Глава дипведомства подчеркнул, что в Узбекистане серьёзно озабочены ситуацией вокруг Украины и выступают за решение конфликта дипломатическими методами.

Мы не признаём Донецк и Луганск отдельными республиками. Узбекистан признаёт независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, — констатировал Камилов.

Глава МИД добавил, что Узбекистан исторически поддерживал отношения и с Россией, и с Украиной, поэтому будет продолжать сотрудничать с обеими странами и будет дальше оказывать Киеву гуманитарную помощь.

Ранее Абхазия признала независимость и суверенитет донбасских республик ЛНР и ДНР. Соответствующие указы подписал президент Аслан Бжания. Он выразил уверенность, что его поддерживает всё абхазское общество.