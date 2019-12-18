https://static.news.ru/photo/4ad0a0c4-223a-11ea-8fd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Узбекистан стал страной года по версии британского издания The Economist. Как считают эксперты журнала, в стране перешли от деспотизма к реформам, позитивные сдвиги наметились ещё в 2018 году и продолжаются по сей день.

Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью, — говорится в материале.

Речь идёт о правлении Ислама Каримова, который, по данным издания, заставлял мужчин, женщин и детей работать на плантациях. Во время его диктатуры страна была наполнена диссидентами, с которыми велась активная борьба. Положение дел изменилось, когда к власти пришёл президент Шавкат Мирзиёев. Он прекратил использование принудительного труда и принял решение закрыть одну из самых суровых тюрем — «Жаслык».

Среди претендентов на звание страны года также были Новая Зеландия, Северная Македония и Судан, отмечает РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральная прокуратура Узбекистана объявила о завершении следствия по новому уголовному делу о хищениях против дочери бывшего президента страны Гульнары Каримовой. В настоящий момент обвиняемая вместе со своими адвокатами знакомится с материалами дела. В отношении Каримовой принята мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках нового обвинения женщине инкриминируют нанесение ущерба государству на сумму свыше $174 млн.