https://static.news.ru/photo/3442a282-271f-11ea-b38f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Артёма Костырко от должности заместителя руководителя департамента информационных технологий столицы.

Как следует из документа, опубликованного на сайте мэрии, причина увольнения — переход на другую работу.

Чиновник руководил технической рабочей группой по электронному голосованию на прошедших в сентябре выборах депутатов Мосгордумы. Эксперимент по такому голосованию проходил в трёх из 45 одномандатных округов: № 1 в Зеленограде, № 10 в районах Бибирево, Лианозово и Северный, № 30 в Чертаново Центральном и Южном.

Итоговая явка на экспериментальных онлайн-выборах составила 92,3%. При этом, как ранее сообщал NEWS.ru, около 800 избирателей столкнулись со сбоями в работе системы. Каждому из них пришло push-уведомление о возможности проголосовать после того, как неполадки были устранены.