Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Артёма Костырко от должности заместителя руководителя департамента информационных технологий столицы.
Как следует из документа, опубликованного на сайте мэрии, причина увольнения — переход на другую работу.
Чиновник руководил технической рабочей группой по электронному голосованию на прошедших в сентябре выборах депутатов Мосгордумы. Эксперимент по такому голосованию проходил в трёх из 45 одномандатных округов: № 1 в Зеленограде, № 10 в районах Бибирево, Лианозово и Северный, № 30 в Чертаново Центральном и Южном.
Итоговая явка на экспериментальных онлайн-выборах составила 92,3%. При этом, как ранее сообщал NEWS.ru, около 800 избирателей столкнулись со сбоями в работе системы. Каждому из них пришло push-уведомление о возможности проголосовать после того, как неполадки были устранены.
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