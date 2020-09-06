УВКПЧ ООН не может оценить ситуацию с питьевой водой в Крыму

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека не в силах оценить ситуацию с питьевой водой в Крыму, однако выражает готовность сотрудничать с Россией для направления миссии в Крым через Украину. Это подтвердила официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл.

По её словам, в письме, которое депутат Госдумы Наталья Поклонская направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, выражается озабоченность по поводу ситуации и подчёркивается важность беспрепятственного доступа в Крым экспертов УВКПЧ ООН и ряда других международных наблюдателей.

В связи с отсутствием доступа мы не можем оценить ситуацию с доступом к воде жителей Крыма. <...> Поклонскую попросили предоставить соответствующую информацию непосредственно нашей Миссии по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине, которая докладывает о ситуации с правами человека на всей территории Украины, включая Крым, — сообщила Тросселл РИА Новости.

Поэтапный режим ограничения водоснабжения введён в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа в связи с тем, что Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал, но после вхождения Крыма в состав России прекратила подачу воды. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но из-за засухи водохранилища существенно обмелели.

Ранее Тросселл заявила, что взять на себя ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой пресной питьевой водой должны и Россия, и Украина. Главная ответственность, по её словам, лежит на России, но, в соответствии с международным законодательством в области прав человека, украинская сторона также должна поддерживать жителей республики, которые «находятся на её территории», писал NEWS.ru.