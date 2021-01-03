Утром — послание, вечером — съезд

Итак, «Единая Россия» так и не решилась созвать свой съезд в 2020 году, несмотря на предварительное обещание руководства партии провести его в ноябре-декабре. Её лидеров даже не вдохновил пионерский опыт ЛДПР, включившей в свой форум элементы онлайн-связи с активистами в регионах. Теперь очевидно, что на выбор единороссов повлиял сдвиг выступления Владимира Путина с его ежегодным посланием.

Действительно, было объявлено, что президент обратится к обеим палатам парламента и стране в начале 2021 года. Сроки предварительно не уточнялись. Но есть основания полагать, что Владимир Путин выступит, как и в прошлом году, в январе. Потому-то, видимо, руководство партии власти и привязало проведение своего очередного съезда к этому событию.

Известно, что президентские послания традиционно таят в себе немало неожиданного и зачастую содержат идеи и предложения, которые коренным образом меняют ход и направление развития страны. Достаточно вспомнить прошлогодний текст с предложением обновить многие положения Конституции РФ и с заявлением о готовности государства к поистине тектоническим изменениям.

Очевидно, что «Единая Россия» явно хочет оказаться в тренде президентского послания и его наиболее ярких инициатив. Вариант того, что Владимир Путин решится лично возглавить федеральный список партии на будущих выборах, пока не находит подтверждения. Однако разработать партийную программу исходя из положений послания вполне реалистично. Тот самый случай, когда президент и созданная им партия едины.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем единороссы действительно на ходу меняют свои основополагающие подходы, явно под влиянием пандемийных потрясений, сдвигаясь влево от политического центра. Для всех аналитиков уже предельно ясно, что предвыборная парламентская кампания будет вестись прежде всего вокруг социальных проблем в их самом широком отражении. И в решительном присоединении к такой национальной повестке единороссы явно видят шанс вырваться из своего нынешнего статистического «гетто» на уровне общественной поддержки в 28–30%.

Собственно, все последние инициативы, которые объявляются от имени партии или её лидера Дмитрия Медведева, как раз и нацелены на болевые социальные точки. Тут и высказывания в поддержку солидных инвестиций в здравоохранение и дополнительных выплат врачам, которые в праздники будут на вахте борьбы с китайским вирусом. И даже революционная инициатива поддержки россиян по примеру некоторых западных стран, намеревающихся ввести «гарантированный минимальный доход». Плюс предложения по защите национального рынка труда от наплыва иностранной рабочей силы, включая более жёсткие правила привлечения гастарбайтеров. Активизирована и молодёжная политика с широким набором платформ по развитию местных инициатив.

Видимо, всё это на съезде будет обобщено с упором на поддержку предложений, которые будут озвучены в ходе президентского послания. Кроме того, партии нужны новые привлекательные лица, которые могли бы ассоциироваться с таким социальным сдвигом влево. То есть с более камерной тактикой без сильного имперского великодержавного акцента.

Остаётся только дождаться объявления чётких сроков президентского послания. Видимо, затем мы и узнаем о дате созыва съезда «Единой России». Будем наблюдать.