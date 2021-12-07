«Утка или слив»: Песков о возможном введении санкций против России

В Кремле не видели косвенных подтверждений из Белого дома о намерении ввести новый пакет санкций в отношении России, пока неизвестно, является это фейковой новостью или целенаправленной утечкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию CNN об обсуждении властями США введения ряда мер против Москвы для сдерживания «вторжения» России на Украину.
Мы не знаем, утка ли это или целенаправленный слив. Много сейчас всего и правдивого, и лживого публикуется. Не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, поэтому ничего не могу сказать. А что касается увлечения санкциями, мы знаем эти пристрастия американской стороны, в этом плане предсказуемость американской стороны оставляет желать лучшего, — сказал Песков.
Накануне телекомпания CNN опубликовала материал, в котором сообщалось о возможном введении Вашингтоном нового пакета санкций против Москвы с целью сдерживания «вторжения» России на Украину. По данным телекомпании, власти США изучают возможность введения мер, касающихся «близкого окружения президента РФ», отключения России от системы SWIFT, суверенного долга страны, а также российских энергетических компаний. Песков назвал подобные сообщения в СМИ «продолжением информационной истерики».