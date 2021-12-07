«Утка или слив»: Песков о возможном введении санкций против России

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Сохранение территориальной целостности Украины отвечает интересам глобального сообщества, а в интересах США — сохранение стабильности во всей Европе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли президент США Джо Байден «текущую территориальную целостность» Украины как отвечающую «жизненно важным интересам США», передаёт ТАСС.

Я бы сказала, что, конечно, мы рассматриваем территориальную целостность Украины как отвечающую жизненно важным интересам, глобальным интересам, [интересам] глобального сообщества. А нашим интересам отвечает обеспечение стабильности во всей Европе, —...