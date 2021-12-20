Услышит ли столичный мэр неудобные вопросы

Конец года — время подведения итогов. Завтра мэр Москвы Сергей Собянин отчитается перед депутатами, а послезавтра уже президент на своей пресс-конференции — перед страной. Завтра же в Кремле зажгут главную елку страны, наступает время подарков. Вот и Собянин явно будет говорить с городскими избранниками о подарках для города: об открытии новых станций метро, запуске центральных диаметров, улучшении городской инфраструктуры. Ну, и, конечно, на первом плане решительные меры мэрской команды по купированию всеми возможными путями нескольких волн пандемии. В этой сфере Собянину действительно удалось показать себя ответственным политиком, готовым идти на риск подвергнуться жесткой критике вплоть до обвинений в нарушении Конституции и фундаментальных прав человека. Вот только право на жизнь иногда перевешивает все остальные свободы.

К слову, пандемия явно замедлила классические, вошедшие уже в мемы преобразования типа нон-стоп укладки плитки, а то ведь и такие масштабные улучшения городской среды на горе врачам-травматологам, сталкивающимся с многочисленными жертвами скользких тротуаров, вошли бы в отчет.

Московская городская Дума Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем, такие встречи еще и экзамен для самих депутатов. Не является большим секретом то обстоятельство, что многие москвичи до сих пор воспринимают Мосгордуму как некий особый отдел при мэрии, где депутаты с энтузиазмом штампуют любые решения Тверской, 13. История эта давняя. И вспоминается, как еще при Лужкове, кто-то из коллег поинтересовался, был ли случай, когда городская дума отвергла какую-нибудь судьбоносную идею мэрии. Депутаты долго морщили коллективный ум и вспомнили, что был прецедент несогласия с кандидатурой на статус почетного гражданина Москвы, но имени жертвы их свободомыслия почему-то так и не назвали.

Сейчас ситуация схожая, мэрия чрез фракцию «Единой России» и как бы нейтральную группу «Москва» контролирует голоса городского парламента. Некоторое увеличение числа условно оппозиционных депутатов вряд ли может повлиять на законотворческий процесс. Сохранил свой пост даже спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, оказавшийся вдруг владельцем миллиардного состояния. Но лояльное большинство его в обиду не дало и всякие попытки расследований пресекло.

Тем более, что во многом ядро парламента Москвы составляют опытные депутаты, работающие уже при втором мэре. Причем предыдущего они обещали героически защищать после объявления ему недоверия со стороны президента, но с видимым воодушевлением приняли и нового градоначальника. Дав образец классической политической гибкости. К слову, в свое время был ловко провален и обещанный коммунистами референдум по проблеме платных парковок в столице. И теперь горожанам обещано, что стоимость их в центре города возрастет с 380 до 450 рублей в час. На марше план постепенной зачистки центральных кварталов от приезжающих автомобилей. Вот если бы и сами депутаты по примеру своих европейских коллег отказались бы от казенных лимузинов, эффект вышел бы синергетический.

Сергей Булкин/NEWS.ru

К слову, это не последний «новогодний подарок», за который может зацепиться завтра оппозиция. Повышается плата за проезд в общественном транспорте. Без предупреждения было изменено почти 200 маршрутов городских автобусов. Причем некоторые районы оказались просто отрезаны от удобных автобусных трасс. При молчаливом согласии мэрии город теряет крупных налогоплательщиков.

Словом, вопросов, что могли бы стать предметом серьезного общения ветвей власти, хватает. Тем более, что и сам мэр, и его заместители уже заговорили о такой острейшей проблеме, как необходимость снижения зависимости столичного рынка труда от мигрантов, которые становятся не только социальной, но и серьезной криминальной проблемой. Вопрос только в том, насколько нынешние городские избранники чувствуют за спиной дыхание своих избирателей.