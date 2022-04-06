Ушла эпоха: в КПРФ отреагировали на новость о смерти Жириновского

Руководитель пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новость о том, что скончался Владимир Жириновский. По его словам, ушла целая эпоха. Глава ЛДПР скончался на 76-м году жизни. О смерти политика объявили во время пленарного заседания в Госдуме. После этого началась минута молчания.

Владимир Вольфович олицетворяет постсоветскую эпоху, и он играл достаточно яркую роль в истории. История неоднозначная, имела разные оттенки, и Жириновский имел такие же оттенки. Он мог быть импульсивным, мог быть... не хватило бы страниц и абзацев для того, чтобы описать его характеристики. И он олицетворял это время, абсолютно неоднозначное и разнообразное, — отметил собеседник.

По его словам, Жириновский был яркой личностью, у которой было на всё своё мнение. Этого будет всем не хватать.

В нынешних условиях, которые начались уже с февраля, он уже был не на связи, и его комментариев не хватало. В данном случае ушла эпоха. Эпоха со своими фразами и оттенками, и положительного и отрицательного... Он был антикоммунистом, у нас были принципиально политические разногласия, но когда человек уходит... по-человечески он был яркой личностью, — подытожил Ющенко.

Лидер ЛДПР скончался после заражения омикроном. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля. После ухудшения динамики политика подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. У него было серьёзное поражение и отёк лёгких.

Как отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, лидер ЛДПР всегда оставался в гуще событий и был человеком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».