https://static.news.ru/photo/316bfb8a-e82c-11e9-a736-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Юрий Ушаков Фото: kremlin.ru

Москва считает, что после подписания Киевом «формулы Штайнмайера» шансы на проведение саммита в «нормандском формате» увеличились, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Шанс на проведение в относительно ближайшем будущем саммита в «нормандском формате», конечно, увеличивается, — сказал Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Формула Штайнмайера» представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Украинская делегация в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября, сообщал News.ru. Такой шаг Киева вызвал резко негативную реакцию у ряда общественных и политических деятелей Украины. 2 октября в столице страны прошли акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции».

Как ранее писал News.ru, в студии передачи «Свобода слова» журналиста Савика Шустера произошла перепалка с участием экс-президента Украины Петра Порошенко и националиста Андрея Билецкого. Причиной внезапного конфликта стало обсуждение «формулы Штайнмайера».