Ушаков заявил о продолжении беседы Путина и Байдена в новом году

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога между Владимиром Путиным и Джо Байденом в новом году. Дипломат добавил, что пока сложно сказать, насколько стороны приблизились к компромиссам, пишут «Известия».

Разговор был деловой, содержательный, и президенты договорились продолжить диалог после Нового года. Они условились поддерживать телефонный контакт и контакт с соответствующими помощниками двух администраций. Беседа была конструктивной и стала хорошим фоном для переговоров в Женеве 10 января, — рассказал Ушаков.

По словам помощника президента, переговорный процесс означает, что Россия будет учитывать соображения Запада.

Но главное не компромисс, а обеспечение гарантий безопасности, в которых мы остро нуждаемся, — отметил Ушаков.

Дипломат отметил, что президент сделал несколько заходов, чтобы донести до американского коллеги главную мысль — Россия будет добиваться гарантий безопасности так же, как это делала бы любая другая страна, в том числе и США. И если переговоры по гарантиям пройдут успешно, то это приведёт к нормализации или улучшению двусторонних отношений.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и безопасности пройдут сразу после новогодних каникул, 10 января. Затем 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия — НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее телефонный разговор президентов России и США в Белом доме оценили как серьёзный и субстантивный. Контакт назвали уместным в связи с готовящимися в начале января дипломатическими переговорами.