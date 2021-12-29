Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Байдена

Помощник президента Юрий Ушаков назвал ключевые моменты телефонного разговора Путина и Байдена. По его словам, переговоры носили конкретный и содержательный характер, приводит слова помощника главы государства РИА Новости.

Разговор между лидерами двух стран состоялся поздно вечером 30 декабря, он длился 50 минут.

Мы в принципе довольны состоявшимся контактом, состоявшимися сегодня переговорами, потому что они носили откровенный, содержательный, конкретный характер. И я бы мог сказать, что в целом направленность его, этого разговора, была вполне конструктивной, — сказал Ушаков.

Помощник российского президента отметил, что со стороны США было проявлено желание понять суть и логику российских озабоченностей, которые были изложены в переданных в Вашингтон документах. Ушаков отметил, что это не был «предновогодний разговор», так как ровно за сутки до этого имело место важное политическое действо.

В частности, речь идёт о возможных «масштабных санкциях», о которых Байден упомянул в разговоре с Путиным. Российский президент назвал это крупной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений. Путин отметил, что такие санкции могут привести к самым серьёзным последствиям и Москва надеется, что этого не произойдёт.

Также в ходе разговора с американским коллегой российский лидер подробно изложил основные принципы в переданных США и НАТО документах по гарантиям безопасности.

Путин подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трём трекам (двусторонние переговоры в Женеве, в Брюсселе по линии России и НАТО и в Вене по линии ОБСЕ), но, главное, нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России, — сказал Ушаков.

Помощник президента отметил, что переговорный процесс означает учёт соображений со стороны США или западный стран.

Но нам главное не компромисс, а нам главное обеспечить себе гарантии безопасности, в которых мы остро нуждаемся. Вот смысл нашей позиции. Мы этого будем добиваться, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом заявил, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, данную ключевую мысль Путин старался донести до Байдена.