Ушаков: Байден говорил, что нельзя начинать ядерную войну

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Президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным чётко сказал, что Вашингтон не намерен поставлять на Украину ударные наступательные вооружения. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметивший, что в США продемонстрировали желание понять логику и суть озабоченности Москвы.

Байден чётко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, — подчеркнул Ушаков. Помощник Путина также указал, что разговор двух лидеров носил «конкретный и содержательный...