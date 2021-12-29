Ушаков: Байден говорил, что нельзя начинать ядерную войну
Помощник президента Ушаков: Байден подчеркнул, что нельзя начинать ядерную войну
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:23, 31 декабря 2021
Президент РФ Владимир Путин и Юрий УшаковФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным несколько раз отметил, что ядерную войну нельзя начинать, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. По мнению хозяина Белого дома, её и выиграть нельзя, отметил Ушаков в беседе с РИА Новости.
Очень важно, что президент Байден подчёркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также её нельзя и выиграть, — сказал Ушаков.
Он напомнил, что и Москва, и Вашингтон располагают самым крупным ядерным потенциалом на планете.
Ранее стало известно, что Вашингтон не намерен поставлять на Украину ударные наступательные вооружения, заявил Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметивший, что в США продемонстрировали желание понять логику и суть озабоченности Москвы.