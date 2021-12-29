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Ушаков: Байден говорил, что нельзя начинать ядерную войну

Помощник президента Ушаков: Байден подчеркнул, что нельзя начинать ядерную войну
02:23, 31 декабря 2021
Ушаков: Байден говорил, что нельзя начинать ядерную войну Президент РФ Владимир Путин и Юрий Ушаков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным несколько раз отметил, что ядерную войну нельзя начинать, заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. По мнению хозяина Белого дома, её и выиграть нельзя, отметил Ушаков в беседе с РИА Новости.

Очень важно, что президент Байден подчёркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также её нельзя и выиграть, — сказал Ушаков.

Он напомнил, что и Москва, и Вашингтон располагают самым крупным ядерным потенциалом на планете.

Ранее стало известно, что Вашингтон не намерен поставлять на Украину ударные наступательные вооружения, заявил Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметивший, что в США продемонстрировали желание понять логику и суть озабоченности Москвы.

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