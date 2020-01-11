Совсем недавно мы отмечали 20-летие с момента, как Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России. На посту главы государства и премьер-министра он приложил немало усилий, чтобы выстроить работающую вертикаль власти, которая должна была стать основой политической стабильности и обеспечить единство страны.

К сожалению, как это часто бывает, на бескрайних просторах нашей Родины эта система мутировала и по факту превратила Россию в большое число обособленных и замкнутых на себя регионов, а местные элиты быстро сообразили, что главная их задача — демонстрировать лояльность центру и не трогать интересы игроков федерального уровня, а в своей провинции они вольны делать всё что угодно.

Символично, что очередная история локального самодурства пришла к нам из Урюпинска — города, название которого стало нарицательным для российской глубинки — такой глуши, до которой в коллективном бессознательном даже грибоедовскому Саратову не дотянуть. Глава этого города Юрий Хорошеньков так старался соблюсти правила игры, что не заметил, как перешёл границы разрешённого. Он распорядился уволить главного редактора «Урюпинской правды» Ольгу Шушлебину за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата.

Ольга Шушлебина /Ok.ru

Вероятнее всего, никто бы этой истории не заметил, если бы это издание не было партнёром «Российской газеты», которая, на минуточку, является официальным печатным органом правительства РФ. В Москве молчать не стали, и история вышла на федеральный уровень, после чего журналистку восстановили в должности с возмещением заработка за тот месяц, что она вынужденно не работала.

В целом, наверное, можно порадоваться очередной победе гражданского общества, но нужно отдавать себе отчёт, что счастливый конец у этой истории случился исключительно потому, что авторитет главы Урюпинска в масштабах страны ниже, чем «Российской газеты».

Все помнят историю Ивана Голунова, которого гражданскому обществу удалось вырвать из рук полиции, подкинувшей ему наркотики. История вышла очень громкой, о расследовании этого случая до сих пор спрашивают и главу государства, и его пресс-секретаря. Но был и другой случай, очень похожий на «дело Голунова», только вот журналист оказался сотрудником телеканала «Звезда», до которого гражданскому обществу интереса нет. Андрея Евгеньева приговорили к трём годам колонии, отказали в условно-досрочном освобождении, оспорить приговор тоже не вышло, хотя и сам Евгеньев, и его защита утверждали, что запрещённые вещества были подкинуты, указывая на многочисленные нестыковки в деле. В итоге Евгеньев отсидел все назначенные ему Хорошевским судом Москвы три года.

Мы очень рады за редактора «Урюпинской правды», но правда жизни состоит в том, что каждый беззащитен перед лицом чиновника даже мелкой руки, не говоря уже о силовиках. И региональный журналист, если его издание не является партнёром «Российской газеты», вынужден работать с оглядкой на этого самого чиновника, его вкусы, его мнение о стандартах журналистики.