Наибольшее число заболевших в Российской Федерации — порядка 70% граждан, у которых выявлен COVID-19, — находятся в Москве и Московской области. Но в других регионах РФ ситуации действительно очень разные, и поэтому важно, о чём неоднократно говорили президент Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, чтобы регионы разрабатывали свои специфические меры по борьбе с коронавирусом, которые носили бы комплексный характер.

Пермский край одним из первых принял серьёзную систему мер, связанных с преодолением кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ещё 30 марта по инициативе исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Махонина было проведено заседание законодательного собрания региона. Это произошло впервые за всю историю функционирования парламента Прикамья, когда региональные парламентарии работали в таком оперативном заочном режиме с использованием современных технологий. В результате был утверждён довольно большой комплекс мер, дополненный ещё целым рядом административных решений.

Среди них — предложение врио главы региона о создании временной рабочей группы, которая действовала бы также удалённо, используя средства видео-конференц-связи. В первом заседании такой группы, 10 апреля, приняли участие — я как член Совета Федерации, представляющий исполнительную власть Пермского края, а также депутаты Государственной думы и руководство местного правительства. С одной стороны, это исполнительная власть региона, а с другой — члены Федерального Собрания, каждый из которых имеет набор полномочий не только для принятия законов, но и для взаимодействия с федеральными министерствами и ведомствами, что в этой ситуации является критически важным. Нам было очень обстоятельно доложено, какие меры уже приняты и какие ещё только планируются в Пермском крае. С учётом этой беседы мы договорились в течение буквально суток подготовить развёрнутые предложения о том, что необходимо сделать на федеральном уровне с региональной точки зрения, чтобы ситуация с пандемией нормализовалась.

Так, в Прикамье функционируют немало предприятий мирового уровня, которые обеспечивают доходами не только жителей Западного Урала, но и практически всей страны — это крупнейшие налогоплательщики, но их работа связана с потреблением большого количества газа. Конечно, «Газпром» не может по разного рода сугубо административным причинам просто так давать какие-то поблажки, делать скидки всем существующим компаниям. Здесь необходимо решение на федеральном, правительственном уровне. Понятно, что такого рода предложения требуют очень серьёзного просчёта, но если бы эта мера сработала, то тогда не только в Пермском крае, но и на многих других территориях эти энергоёмкие производства получили бы существенную поддержку в данный период и смогли бы сохранить большее количество рабочих мест, снизить себестоимость продукции и остаться на уровне необходимой конкуренции, в том числе и международной. Это работа на будущее, но она связана с конкретными изменениями. Примут их или нет — вопрос открытый, но то, что соответствующие предложения сформулированы, — это факт.

Естественно, решаются вопросы региональной компетенции. Все усилия, которые предприняты, позволяют держать заболеваемость в регионе на достаточно низком уровне. В Пермском крае проживает чуть менее трёх миллионов человек, а количество выявленных заболевших — 60 человек. Это тоже очень серьёзный показатель, хотя под наблюдением находятся несколько тысяч человек.

Именно поэтому создаются резервные мощности системы здравоохранения: уже сейчас мы имеем 800 коек, готовых к принятию возможных пациентов, а к 27 апреля их число увеличится практически до 1900. Причём не просто коек, а мест, специально подготовленных для лечения этого непростого заболевания. Принимаются и другие меры.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Приведу ещё один факт. Пермский край находится среди лидеров не только по тестированию населения на коронавирус, но и по ряду других параметров, например, по «индексу самоизоляции». В Москве сегодня эта проблема стоит очень остро. К сожалению, люди реагируют на справедливые призывы властей столицы и области оставаться дома не так, как следовало бы. В Прикамье и самой Перми удалось на гораздо более высоком уровне удержать граждан от выхода на улицы, в том числе за счёт усиленной работы нашего депутатского корпуса с журналистами. В этом смысле мы выдерживаем карантин.

Но Россия — это всё-таки федерация. И не случайно в предложениях, связанных с обновлением текста нашей Конституции, наблюдается определённое перераспределение прав, дающих большие полномочия и возможности на региональном уровне. Все органы власти — федеральные, региональные и муниципальные — в соответствии с поправками в новую редакцию Основного закона составляют единую публичную власть в нашей стране. С одной стороны, Россия должна быть единой, и только так она может сохранить себя как суверенное государство, но с другой, это Федерация и каждый субъект обязан уметь действовать в общем строю, но с учётом собственной специфики. И если сегодня мы освоим эти принципы федерализма и доработаем их с учётом вызовов XXI века, то это станет очень серьёзным резервом для всей нашей страны.