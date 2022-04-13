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Политика

«Уродцы»: Медведев посоветовал задержавшим Медведчука крепче запирать двери

Медведев назвал задержавших Медведчука «уродцами» и рекомендовал им крепче запирать двери
13:05, 13 апреля 2022
«Уродцы»: Медведев посоветовал задержавшим Медведчука крепче запирать двери Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Киев хочет выбить из главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука показания, быстро осудить его и обменять на военнопленных. В своём Telegram-канале он рекомендовал «отдельным уродцам», считающим себя «украинскими властями», покрепче запирать двери на ночь и внимательнее смотреть по сторонам.

Отдельные уродцы, именующие себя «украинскими властями», сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем «быстро и справедливо» осудить его, а затем обменять на пленных,заявил Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военных, попавших в плен. В МВД Украины такое предложение вызвало неодобрение, и советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко предложил собственный план действий: сначала из политика следует «выбить» показания и осудить, а затем уже обменивать.

В российском МИД план Денисенко не оценили — представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова назвала его «безотказной британской схемой».

О задержании Виктора Медведчука стало известно 12 апреля, когда Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников МВД Украины за успешное проведение операции.

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