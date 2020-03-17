Утром меня остановил во дворе наш сантехник-узбек. Он видел меня по телевизору и с тех пор обращается с «умными» вопросами. Сегодня он воскликнул: «Что происходит? Это конец света?» и протянул свой смартфон с экраном в трещинах. На нём шли чередой фото и видео пустых прилавков московских магазинов. Изображения ему пересылают земляки, работающие тут же, в столице. В свою очередь я показал сделанные буквально 10 минут ранее снимки опустевших полок в соседнем универмаге. Если бы у меня было время, то я бы рассказал ему, что накануне я обежал все аптеки района в поисках антисептика для рук и влажных антибактериальных салфеток, но нигде их не оказалось, равно как в хозяйственных и продуктовых магазинах.

Я упоминаю об этих фактах для правильного понимания усилий властей и, в частности, так называемого штаба по контролю за ситуацией с коронавирусом при московской мэрии. Французский политолог Ален Блюм писал о советско-постсоветском руководстве, что это «власть, желающая прежде всего казаться, а не действовать, утверждаться, а не управлять». Пока что деятельность органов управления в РФ словно направлена на подтверждение этого тезиса. На прошлой неделе мэрия объявляет о свободном посещении школ. Но что это означает? Родители (и я в том числе) оказываются в растерянности. Отправлять детей в учебные заведения или нет? Как они могут решать сами? Семьи же не врачи, не специалисты по эпидемическим заболеваниям. Отчего от власти нет чёткого и однозначного послания — идти или идти?

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Через несколько дней мэрия доходит до мысли, что всё-таки нужно дать ясный импульс, и Сергей Собянин объявляет о закрытии школ. Но... с 21 марта! А почему не со вторника? Получается, что всю неделю дети могут ходить безопасно в школы, раз не запрещено, а с понедельника опасность возрастёт? И в этом управленческом решении тоже нет чёткой логики, чувствуется какая-то недоговорённость и неуверенность.

Также и с обеспечением аптек и магазинов. В подобной ситуации нарастания паники, ажиотажного, всё сметающего спроса, именно власть должна продемонстрировать населению, что запасов жизненно необходимых товаров, в первую очередь, продуктов, лекарств и средств гигиены достаточно, ситуация под контролем, та же мэрия предпринимает такие-то шаги, чтобы стабилизировать положение, горожане могут ни о чём не волноваться и не лететь в магазины скупать последнее.

Вместо этого нам представляют в основном запретительные меры — как самую последнюю можно упомянуть запрет на въезд в Россию иностранцев до 30 апреля или слухи, усердно множащиеся, о полном закрытии Москвы. Многое из этого, возможно, и нужно, но для людей сейчас актуально не нагнетание паники и создание апокалиптических настроений — а запретительные меры ведут к ним в первую очередь, а спокойное и уверенное руководство, решение повседневных нужд.

Возьмём ту же ситуацию в аптеках — ещё ранее правительство объявило о запрете на вывоз из России медицинских масок, перчаток и т.д. Но ведь это именно декларация, а не решение проблемы. Решение проблемы заключалось бы в полном обеспечении торговли товарами повышенного спроса здесь и сейчас. Разве трудно взять на учёт количество имеющейся продукции на фармацевтических складах и наладить её нормированное распределение? По морскому праву в случае чрезвычайной ситуации, такой как кораблекрушение, объявляется общим достоянием имущество находящихся на судне. Если коронавирус действительно так опасен и если у нас недостаточно салфеток, масок и антисептиков, и они жизненно необходимы, то давайте введём их учёт и контроль. Если нет, то зачем нагнетать ажиотажный спрос? Разъясните людям, что не нужно этого делать.

То же самое касается продуктов. Скупка населением современного варианта «соль-мыло-спички» создаёт неприглядную ситуацию, порождает ненужные проблемы. Расскажите — сколько в закромах родины крупы, овсянки, туалетной бумаги. Если они пусты, то разъясните, как вы думаете спасать ситуацию, какие средства выделяются на экстренные закупки необходимого. А, может, ввести, по крайней мере, для социально незащищённых групп населения их раздачу? Вариантов может быть множество. Такая же разъяснительная работа должна быть проведена и по школьным и иным учебным программам, компенсациям за сданные билеты, отменённые поездки, экскурсии, должна быть ясность по перенесённым матчам чемпионатов, соревнованиям и т.д.

Иными словами, власть должна управлять, а не создавать видимость решений.