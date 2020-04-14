Уполномоченный по правам человека предоставила президенту доклад о работе

https://static.news.ru/photo/0919144e-7e25-11ea-b9cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предоставила президенту России Владимиру Путину доклад о проделанной работе за прошедший год. Об этом 14 апреля сообщили представители пресс-службы Кремля.

Отмечается, что в докладе Москальковой указано, по каким вопросом к ней чаще всего обращались россияне.

Как подчеркнули в пресс-службе Кремля, омбудсмен обязан предоставлять президенту соответствующий отчёт ежегодно, согласно Федеральному конституционному закону, сообщает портал «Политика сегодня».

Как ранее писал NEWS.ru, Татьяна Москалькова временно прекратила личный приём граждан в связи с коронавирусом и предложила направлять адресованные ей обращения в Instagram.