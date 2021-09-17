Умершие избиратели «проголосовали» на выборах в Москве

В реестре московских избирателей, голосующих из дома, нашли имена трёх умерших до 7 сентября россиян, передаёт Мосгоризбирком в своём Telegram-канале. В настоящее время приняты все необходимые меры, чтобы исключить голосование от имени погибших граждан,

Установлено, что в реестре избирателей, голосующих на дому, были лица, умершие до 7 сентября 2021 года, — говорится в официальном сообщении.

Ведомство вовремя обратило внимание на нарушение и внесло соответствующие отметки в реестр, чтобы не путать членов комиссии.

УИК приняла все меры для того, чтобы исключить возможность «голосования» от имени умерших, — заявили в Мосгоризбиркоме.

В России стартовали выборы в Госдуму VIII созыва. В отличие от прежних парламентских кампаний, они продлятся три дня — с 08:00 17 сентября по 20:00 19 сентября. Последними закроются участки на территории Калининградской области 19 сентября в 21:00 мск.

Ранее в Челябинской области аннулировали 70 бюллетеней после того, как за кандидатов в Думу проголосовали умершие россияне.