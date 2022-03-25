Mash: умер Владимир Жириновский

Telegram-канал Mash сообщил, что глава ЛДПР Владимир Жириновский умер 25 марта в 10:45 утра. Там отметили, что последние сутки политик был в коме. Подробности не приводятся. Партия пока не комментировала данную информацию. Политику было 75 лет.

Информацию подтвердил член ЛДПР, сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин. Позднее он удалил сообщение из своего Telegram-канала и извинился.

21 марта пресс-служба партии в разговоре с NEWS.ru опровергла сообщения об ухудшении состояния политика и сообщила, что он продолжает плановое лечение. Там отметили, что реабилитация требует времени. Таким образом подчинённые депутата опровергли сообщения о том, что состояние политика резко ухудшилось.

По их словам, подобные новости несут в себе заведомо ложную информацию, за что распространителей можно привлечь к уголовной ответственности. Жириновский не находится в критическом состоянии, подчеркнули в ЛДПР.