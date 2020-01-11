В Москве умер первый посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев, возглавлявший дипмиссию с 2008 до 2017 г.
Ушёл из жизни чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса, посол России в Южной Осетии Эльбрус Каникоевич Каргиев, — сообщили в посольстве РФ в республике.
Прощание пройдёт 13 января. Точное время и место сообщает позднее.
Каргиев с 1994 года работал в Министерстве иностранных дел РФ. Он также был главным советником Четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ, который курирует Абхазию, Азербайджан, Армению, Грузию и Южную Осетию.
Ранее News.ru писал о смерти посла России в Сенегале и Гамбии Сергея Крюкова. Ему было 59 лет. Ранее он был директором Департамента Африки МИД России, послом в Зимбабве и Малави.
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