https://static.news.ru/photo/c2341380-3487-11ea-88ef-fa163e074e61_660.jpg Эльбрус Каргиев Фото: Посольство России в Республике Южная Осетия/facebook.com

В Москве умер первый посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев, возглавлявший дипмиссию с 2008 до 2017 г.

Ушёл из жизни чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса, посол России в Южной Осетии Эльбрус Каникоевич Каргиев, — сообщили в посольстве РФ в республике.

Прощание пройдёт 13 января. Точное время и место сообщает позднее.

Каргиев с 1994 года работал в Министерстве иностранных дел РФ. Он также был главным советником Четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ, который курирует Абхазию, Азербайджан, Армению, Грузию и Южную Осетию.

Ранее News.ru писал о смерти посла России в Сенегале и Гамбии Сергея Крюкова. Ему было 59 лет. Ранее он был директором Департамента Африки МИД России, послом в Зимбабве и Малави.